Met Blanka Vas, Fem Van Empel, Marianne Vos en Puck Pieterse kleurde het deelnemersveld in de laatste Wereldbeker een pak feller dan daags voordien in Hamme.

De Hongaarse toonde zich bijzonder gemotiveerd en kende een felle start. De Italiaanse Persico volgde in het wiel, wereldkampioene Lucinda Brand zat iets verder, Marianne Vos was wel bij de pinken, net zoals Puck Pieterse en Fem Van Empel.

Het was moeilijk om op het parcours het verschil te maken, Brand keek de eerste twee rondes de kat uit de boom en ging pas in de derde ronde even op de trappers staan. Uiteindelijk scheidde zich een groepje van vijf leiders af van de rest van het pak: Vas, Vos, Van Empel, Brand en Pieterse. Vooral Pieterse toonde veel initiatief, maar grote verschillen werden niet gemaakt.

© BELGA

De jonge Nederlandse probeerde het daarna nog eens in de vijfde ronde aan de balken en sloeg een gaatje nadat ze als enige kon wegspringen. Brand hing op dat moment achteraan het groepje van vijf, het was Vos die het gat moest dichten. Dat deed ze, met vijf doken we de voorlaatste en zesde ronde in. Plots kwam Brand vooraan opnieuw post vatten en versnelde ze op een helling, maar wegrijden lukte niet, want Vos zag het gevaar.

Pieterse, Vos en Brand doken de slotronde in en het was Vos die met een stevige versnelling de anderen het nakijken gaf op een helling. Pieterse had geen antwoord in de benen, noch Brand en dus soleerde Vos naar de zege. De sprint om de tweede plek komt op naam van Brand die Pieterse alsnog versloeg.

Eerder was Brand al zeker van het eindklassement in deze Wereldbeker.

© BELGA

“Iedereen op nul op WK”

“Dit doet uiteraard heel veel deugd”, sprak ze na afloop. “Maar op het WK start iedereen opnieuw op nul.”

Vos maakte op een oplopende strook het verschil en sloeg meteen een groot gat. “Indien ik een kans wilde maken op de zege, moest ik het daar proberen”, sprak ze na afloop voor de camera. “Puck springt over de balkjes en kon daar een gaatje slaan, dus ik moest iets verzinnen. Ik voelde me goed tijdens de wedstrijd en ook goed op dat plekje, dus ik waagde mijn kans.”

Met succes, en het leverde de zege op na een moeilijke wedstrijd. “Het was moeilijk om het verschil te maken op dit parcours”, zei ze nog. “Op de lange rechte stukken kwam het telkens weer bij elkaar. Nu goed, ik ben blij met deze zege, dit doet deugd en geeft vertrouwen.”

Samen met Brand mag Vos zich topfavoriete noemen voor het WK. “Het is een situatie waar ik intussen aan gewend ben”, eindigde ze. “Maar deze wedstrijd zegt niets over volgende week. Dan begint iedereen weer op nul, al geef ik toe dat het wel fijn is om met zo’n zege naar de VS te vertrekken.”