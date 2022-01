Thomas Pieters heeft zondag het Abu Dhabi Championship golf op zijn naam geschreven. Het is voor de 29-jarige Antwerpenaar zijn zesde eindoverwinning op het Europese golfcircuit, dat sinds begin dit seizoen als DP World Tour door het leven gaat. Meteen ook zijn belangrijkste want Pieters pakte in de oliestaat veel World Ranking-punten en maar liefst 1.333.330 dollar aan prijzengeld.