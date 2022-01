Mechels stadsbestuur houdt stille wake voor Dean Verberckmoes

De stad Mechelen en politiezone Mechelen-Willebroek hielden een minuut stilte en legden een bloemenkrans neer aan het monument in het centrum van de stad. Dat werd in 2004 ingehuldigd naar aanleiding van de zevende verjaardag van het Witte Kinderbos.

© Stijn Van de Sande

Een directe link tussen de gestorven Dean en Mechelen is er niet, maar de stad wil met de wake uiting geven aan de collectieve verontwaardiging en namens alle Mechelaars haar steun betuigen aan de naasten van de jonge Dean. “We kregen van bewoners de vraag om iets te organiseren, het leek ons gepast om iets te doen bij dit monument”, zegt burgemeester Vandersmissen.

Ook Vlaams minister Bart Somers, titelvoerend burgemeester van Mechelen, was aanwezig. Veel publiek was er niet, maar dat was volgens Vandersmissen ook niet de bedoeling. “We hebben dit moment niet actief gepromoot, we wilden er geen ‘evenement’ van maken.”

