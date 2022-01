Gedaan met speculaties: Conner Rousseau blijft in Sint-Niklaas wonen

Daarmee komt een einde aan de speculaties die de kop opstaken toen hij in 2019 partijvoorzitter werd. Rousseau overwoog om naar Gent te verhuizen, om daar zijn noodlijdende partij van een boegbeeld te voorzien. Ook Aalst, waar Vooruit het al decennia lastig heeft, werd al eens genoemd. Maar als Rousseau in 2024 een lokale lijst zal trekken, zal dat in Sint-Niklaas zijn, de stad waar hij nu officieel al woont en waar zijn moeder Christel Geerts voor sp.a schepen en ook twee jaar burgemeester was. (hca)