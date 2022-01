Oostenrijk wil gas uitsluiten van Europese sancties tegen Rusland

De dreigende inval van Rusland in Oekraïne beheerst al weken de internationale politieke agenda. Alleen is het niet duidelijk of en hoe Rusland een offensief zal starten, de Verenigde Staten en de Europese Unie lijken het ook niet eens over de sancties die ze in het geval van een inval tegen Rusland moeten treffen.

Maandag wordt de kwestie opnieuw besproken door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, die in Brussel vergaderen. Als het van Oostenrijk afhangt, dat traditioneel goede relaties met Rusland nastreeft, moet gas dus buiten de sancties vallen. “In Europa zijn we voor onze energie gedeeltelijk afhankelijk van Rusland. Als we nog verwarming en elektriciteit willen, zullen we dat niet in een wip kunnen veranderen”, argumenteert minister Schallenberg zondag.

Intussen weet het persagentschap Bloomberg dat de VS gesprekken voert met Qatar over de eventuele bevoorrading van Europa met LNG, in het geval een Russische inval in Oekraïne zou leiden tot gastekorten. De vrees leeft namelijk dat Europese sancties de Russische president Vladimir Poetin ertoe kunnen aanzetten de gaskraan naar Europa nog verder toe te draaien. Russisch gas is goed voor meer dan 40 procent van de Europese voorraden.

Hoe dan ook mag Rusland zich aan zware economische en financiële sancties verwachten als het de territoriale integriteit van Oekraïne schendt, zegt Schallenberg. “In het geval van een escalatie zal de respons duidelijk, ondubbelzinnig en snel zijn”, zegt hij. Welke sancties de EU beoogt, is niet duidelijk, maar Schallenberg sluit alvast niet uit dat Rusland afgesneden wordt van het internationale betalingssysteem SWIFT.

Dat het Oostenrijkse olie- en gasbedrijf OMV mee investeert in Nord Stream 2, kan meespelen in de terughoudenheid van Schallenberg om gas te betrekken in nieuwe Europese sancties. Ook bevindt een grote hub voor de verdeling van Russisch gas naar Europa zich in de omgeving van Wenen.