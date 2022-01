Met nog slechts enkel de powerstage te rijden heeft Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) in de Monte Carlo de leiding overgenomen van Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1). Ogier reed lek en moet nu achtervolgen. Het verschil tussen beide rijders is 9.5 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) is nog steeds zesde.