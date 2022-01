Raoul Hedebouw roept op tot anti-regeringsbetoging: “We moeten in verzet gaan”

In zijn eerste toespraak als PVDA-voorzitter roept Raoul Hedebouw op tot een betoging tegen de regering op 27 februari. Volgens Hedebouw is deze regering niet in staat om zowel de energiecrisis als de gezondheidscrisis op te lossen. “Wij eisen daden, geen woorden.”

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak als voorzitter stelt Hedebouw de energiecrisis centraal. “De rekeningen die in de bus vallen, jagen ons de daver op het lijf”, klinkt het. Hij vraagt de regering om eindelijk werk te maken van de btw-verlaging op energie van 21 naar 6 procent, iets waar PVDA al langer voor pleit, en wat nu ook op de regeringstafel ligt als één van de mogelijke pistes.

Beluister ook onze podcast over de hoge energiefactuur:

“We zullen doorgaan met die strijd tot de regering plooit. En dat ze niet afkomen met hun riedeltje dat er geen geld zou zijn”, aldus Hedebouw, die wijst op de woekerwinsten van Engie-Electrabel. “Dit is wat je krijgt als je de energiesector liberaliseert. (...) Engie heeft meer macht dan onze vier ministers van Energie samen”, klinkt het. “Mensen wordt aangeraden om van energieleverancier te veranderen als ze minder willen betalen. Ik zeg u: we moeten niet van energieleverancier veranderen, we moeten het hele systeem veranderen.”

Hedebouw wijst er nogmaals op dat hogere lonen noodzakelijk zijn om de stijgende kosten van ons levensonderhoud te kunnen opvangen. “Strijden voor onze lonen betekent een deel van de koek opeisen, de koek die – vaak in moeilijke omstandigheden – door de werkende klasse is gemaakt”, aldus de PVDA-voorzitter die “er alles aan wil doen om te maken dat 2022 het laatste jaar van de loonnormwet wordt”.

Ook het gezondheidsbeleid blijft teleurstellen, klinkt het nog. “In plaats van sociale en preventieve maatregelen te nemen, wil deze regering alles met dwang en repressie oplossen. Met pasjes, boetes, controle en sancties. De liberalen zeggen altijd dat ze voor vrijheid vechten, maar niets is minder waar.”

“We zijn een partij van actie, daarom gaan we niet passief staan toekijken”, besluit Hedebouw. Hij roept op om op zondag 27 februari te komen betogen in Brussel. “Een betoging om basta te zeggen tegen de regering. De geschiedenis leert ons dat de grote veranderingen er kwamen nadat het volk de straat op ging en zijn stem liet horen. Ook nu komen we op straat om de regering onder druk te zetten. Wij eisen daden, geen woorden.”