Ashleigh Barty ziet einde komen aan bizar record, maar stoomt door naar kwartfinales Australian Open

Barty rekende in de vierde ronde (achtste finales) af met de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 60) in 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 16 minuten. In de kwartfinales wacht voor Barty de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 21), die het haalde van de Griekse Maria Sakkari (WTA 8).

Het topreekshoofd verloor deze Australian Open op eigen grond nog geen set. De 25-jarige Barty won in haar carrière tot dusver twee grandslamtoernooien: Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In eigen land pakte ze nog nooit de eindzege. In 2020 haalde ze op de Australian Open de halve finales, vorig jaar sneuvelde ze in de kwartfinales.

