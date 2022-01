Al meer dan 120 doden bij aanval Islamitische Staat op Syrische gevangenis

De aanval van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) op een gevangenis in het noordoosten van Syrië, in een gebied dat door Syrische Koerden wordt gecontroleerd, heeft al aan meer dan 120 mensen het leven gekost. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een ngo die de oorlog in Syrië vanuit Groot-Brittannië opvolgt, zondag.