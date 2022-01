Regering Burkina Faso ontkent militaire staatsgreep

De regering van Burkina Faso heeft zondag toegegeven dat er in verschillende militaire kazernes in het land geschoten is, maar ontkent dat het leger een staatsgreep aan het uitvoeren is.

“Informatie die circuleert op sociale media doet geloven dat het leger vandaag de macht grijpt”, zegt regeringswoordvoerder Alkassoum Maiga zondag in een mededeling. “De regering erkent dat in sommige kazernes geschoten wordt, maar ontkent deze informatie en roept de bevolking op sereen te blijven”, luidt het.

Wel is het zo dat nog maar een week geleden verschillende militairen opgepakt werden in Burkina Faso omdat ze geprobeerd zouden hebben “de instellingen te destabiliseren”.

Geweervuur

Het geweervuur werd zaterdagnacht gehoord in kazernes in de omgeving van hoofdstad Ouagadougou, maar ook in het noorden van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog steeds niet duidelijk, maar de incidenten volgen op nieuwe manifestaties die zaterdag plaatsvonden. Boze burgers trokken toen de straat op om te protesteren tegen de onmacht van de overheid om iets te doen aan het jihadistische geweld dat het land sinds 2015 in zijn greep houdt. Aanvallen van gewapende groepen die gelieerd zijn aan al-Qaeda of aan Islamitische Staat en die burger- of militaire doelwitten viseren doen zich steeds vaker voor, vooral in het oosten en het noorden van het land.

Het jihadistisch geweld heeft in de afgelopen zes jaar al meer dan 2.000 doden gemaakt en meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht doen slaan.