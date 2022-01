NBA. Phoenix overklast Indiana, Milwaukee verslaat Sacramento dankzij Middleton

Mikal Bridges, die 23 punten scoorde, was de uitblinker in deze zesde overwinning op rij, de negende in de laatste tien wedstrijden voor Phoenix. De Suns blijven in de Western Conference aan kop met 36 overwinningen tegen negen nederlagen.

In het oosten won titelverdediger Milwaukee, onder aanvoering van het duo Khris Middleton (34 punten) en Jrue Holiday (26 punten), voor de derde keer op rij ten koste van Sacramento (133-127). Giannis Antetokounmpo, die sukkelt met kniepijn, kreeg rust.

Milwaukee nadert in de stand Miami op de derde plaats. Cleveland, dat Oklahoma City versloeg (94-87), volgt als vijfde. Darius Garland liet zich met 23 punten en elf assists opmerken bij de Cavaliers.