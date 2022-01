Ouders laten dochtertje 2 minuten alleen: “Nu ziet ze eruit als een Oompa Loompa”

Nooit een saai moment met kinderen in huis. Dat beseffen de ouders uit bovenstaande video nu maar al te goed. Het koppel uit de Russische stad Sint-Petersburg lieten hun dochtertje “hoogstens twee of drie minuten” alleen, maar het meisje verveelde zich duidelijk niet nadat ze de lippenstift van haar moeder had gevonden. “Nu ziet ze eruit als een Oompa Loompa”, klinkt het. De video werd intussen al talloze keren gekeken.