Potje kookt over bij Alexander Zverev: nummer drie van de wereld slaat racket tot moes op Australian Open

Nadal, het zesde reekshoofd in Melbourne, versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Fransman Adrian Mannarino (ATP 69) in drie sets: 7-6 (16/14), 6-2 en 6-2. De wedstrijd duurde 2 uur en 43 minuten. In de kwartfinales wacht voor Nadal Denis Shapovalov. De Canadees kende in zijn achtste finale geen genade met Alexander Zverev, en won na 2 uur en 24 minuten in drie sets: 6-3, 7-6 (7/5) en 6-3.

En dat zorgde voor heel wat frustratie bij de Duitser: