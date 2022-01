Filipijn Magsayo onttroont Russell van WBC-bokstitel

De Filipijn Mark Magsayo heeft zaterdagavond in Atlantic City met een overwinning op punten een einde gemaakt aan de lange heerschappij van de Amerikaan Gary Russell De 26-jarige Magsayo neemt de WBC-boksriem bij de vedergewichten over.

Magsayo kreeg de overwinning van twee scheidsrechters met een score van 115-113. De derde referee oordeelde dat de twee boksers mekaar in perfect evenwicht (114-114) hielden. Het was het eerste verlies sinds 2015 voor de 33-jarige Gary Russell.

“Dit is mijn droom sinds ik een kind was”, reageerde Magsayo, van wie de promotor de nu gepensioneerde Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao is: “Ik ben zo trots op mijn land. Ik dank de Filipijnse fans voor hun steun.”

Russell moest afrekenen met een pijnlijke schouder gedurende het grootste deel van het gevecht. “Ik raakte hem met een paar goede uithalen in de derde ronde, dat is waarom hij geblesseerd was”, zei Magsayo, die nu 24 overwinningen telt, waarvan zestien door knock-out, in evenveel gevechten.

Voor Russell, die erom bekend staat om zelden in de ring te stappen, vormde het gevecht slechts de zesde verdediging van zijn titel sinds 2015.