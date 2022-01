AUSTRALIAN OPEN. Krejcikova stoomt door naar kwartfinales, Amerikaanse vrouwen schakelen toppers Badosa en Sakkari uit

Krejcikova, de winnares van Roland Garros in 2021, versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Wit-Russin Victoria Azarenka (WTA 25) in tweemaal 6-2. De wedstrijd duurde 1 uur en 22 minuten. Het Tsjechische vierde reekshoofd neemt het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 51), die Paula Badosa wipte in twee sets (6-3 en 6-1) in 1 uur en 11 minuten.

Ook voor Sakkari is het einde verhaal na een nederlaag in de achtste finales tegen Jessica Pegula (WTA 21). De Amerikaanse haalde het in twee sets: 7-6 (7/0) en 6-3. De wedstrijd nam 1 uur en 37 minuten in beslag. Pegula ontmoet in de kwartfinales de Australische nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty, als zij zich in haar achtste finales niet laat verrassen door de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 60).