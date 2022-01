Londen beschuldigt Rusland ervan “pro-Russische leider in Kiev” te willen installeren

“Wij beschikken over informatie dat de Russische inlichtingendiensten banden onderhouden met vele Oekraïense oud-politici”, luidt het in een verklaring van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Volgens onze informatie streeft de Russische regering ernaar een pro-Russische leider in Kiev te installeren, en is ze van plan om Oekraïne binnen te vallen en te bezetten.”

Voormalig Oekraïens parlementslid Jevgeni Moerajev wordt genoemd als een mogelijke kandidaat voor een leidende positie in de regering in Kiev. Moerajev staat echter zelf al sinds 2018 op een Russische sanctielijst.

De Britse beschuldigingen komen op het moment dat na weken van verbale escalatie Moskou een uitnodiging voor overleg van de Britten heeft aanvaard.

“Onzin”

De Verenigde Staten spreken over “zeer verontrustende” beschuldigingen. “Dit soort samenzweringen is zeer verontrustend. Het Oekraïense volk heeft het soevereine recht om zijn eigen toekomst te bepalen, en wij staan achter onze democratisch verkozen partners in Oekraïne,” reageert de woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad Emily Horne.

Moskou doet de verklaringen intussen af als “onzin”. “Wij roepen het (Britse) ministerie van Buitenlandse Zaken op om te stoppen met het verspreiden van onzin”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Rusland heeft tienduizenden troepen verzameld aan de grens met Oekraïne. Westerse landen vrezen een Russische inval en hebben president Poetin herhaaldelijk gewaarschuwd voor zware repercussies. Volgende week spreekt de Britse premier Boris Johnson de leiders van de G7, de zeven machtigste industrielanden, over nieuwe sancties tegen Rusland. Het Kremlin ontkent aanvalsplannen te hebben, maar wil dat NAVO-troepen zich terugtrekken uit Oost-Europa.