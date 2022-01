Op z’n 35ste speelt Rafael Nadal de langste tiebreak uit zijn illustere tenniscarrière: “Het werd een beetje gek allemaal”

Nadal, het zesde reekshoofd in Melbourne, versloeg in de vierde ronde (achtste finales) de Fransman Adrian Mannarino (ATP 69) in drie sets: 7-6 (16/14), 6-2 en 6-2. De wedstrijd duurde 2 uur en 43 minuten. In de kwartfinales wacht voor Nadal Denis Shapovalov. De Canadees kende in zijn achtste finale geen genade met Alexander Zverev, en won na 2 uur en 24 minuten in drie sets: 6-3, 7-6 (7/5) en 6-3.

Vooral in de eerste set had Nadal het héél lastig. De tiebreak duurde liefst 28 minuten en 40 seconden, de langste uit zijn illustere carrière. “Daar was ik niet mee bezig, maar die tiebreak had alles”, aldus de Spanjaard. “Ik speelde een paar fantastische punten, bij 4-2 en 6-4 achter. Mijn opslag draaide wel niet op de momenten dat ik de set kon pakken. Daarna werd het een beetje gek allemaal, met een paar slechte ballen. Zoals die dropshot bij setpunt voor hem. Het was misschien leuk om naar de kijken, maar op mijn raket voelde het allemaal niet zo (lacht).”

De 35-jarige Spanjaard heeft dit seizoensbegin de goede vorm beet. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi en die lijn trok hij op de Australian Open in de eerste twee rondes door. Tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 30) moest hij in de derde ronde een set prijsgeven, maar dat bracht de veelwinnaar niet aan het twijfelen.

Nadal won de Australian Open in 2009, na winst in de finale tegen Roger Federer. Hij was viermaal verliezend finalist in Melbourne, in 2012 (tegen Novak Djokovic), 2014 (tegen Stan Wawrinka), 2017 (tegen Roger Federer) en 2019 (tegen Novak Djokovic). De Spanjaard jaagt in Melbourne op een 21e grandslamtitel, waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij kan er immers de eerste tennisser ooit worden die meer dan 20 grandslamtoernooien kan winnen. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Roger Federer en Novak Djokovic, die niet van de partij zijn in Australië. Djokovic hoopte wel deel te nemen, maar zag zijn visum ingetrokken worden door de Australische autoriteiten.