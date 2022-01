Minstens zes mensen omgekomen bij zware brand in Mumbai

In de Indiase metropool Mumbai zijn zaterdag bij een brand in een groot appartementsgebouw minstens zes mensen om het leven gekomen en raakten 25 anderen gewond. Dat hebben de ordediensten zondag bekendgemaakt.

Hert vuur ontstond wellicht door kortsluiting, aldus burgemeester Kishori Pednekar. De brandweer kon de brand na drie uur onder controle krijgen. Het vuur zou zijn uitgebroken op de vijftiende verdieping en sloeg over naar de bovenste verdiepingen.

Meer dan negentig mensen konden zich in veiligheid brengen of konden door anderen worden gered. Het komt wel vaker in India tot dodelijke branden door verouderde of slechte elektrische apparatuur.