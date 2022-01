Dode bij schietpartij in Aartselaar: buurtbewoners hoorden meerdere schoten

De politie van politiezone Hekla is massaal aanwezig en heeft de Baron Van Ertbonstraat in Aartselaar volledig afgesloten. — © BFM

In de Baron Van Ertbonstraat in Aartselaar heeft zaterdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Een persoon kwam hierbij om het leven, dat bevestigt de lokale politie Hekla. Over de daders is voorlopig geen informatie bekend.

De schietpartij gebeurde rond 23 uur zaterdagavond. Het slachtoffer zou één of meerdere malen in het hoofd geschoten zijn. Buurtbewoners hoorden van een zestal knallen kort achter elkaar. “Er is inderdaad geschoten”, klinkt het bij politiezone Hekla. “Hierbij is een persoon om het leven gekomen.”

De omstandigheden van het schietincident zijn voorlopig nog onduidelijk. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Van de dader of daders ontbreekt elk spoor. De politie is massaal aanwezig en heeft de volledige straat afgesloten. Ook het gerechtelijk labo is ter plaatse voor sporenonderzoek. De federale gerechtelijke politie (FGP) zal de feiten verder onderzoeken.

(Later meer.)