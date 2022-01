Limburgse wielerkalender bekendgemaakt: aantal wedstrijdaanvragen vergelijkbaar met 2021

Tijdens de algemene jaarvergadering van de Limburgse afdeling van Cycling Vlaanderen wordt er traditiegetrouw teruggeblikt op het afgelopen jaar en worden er plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen. Tevens wordt de kalender samengesteld. Was dat laatste vroeger een gepuzzel van jewelste, dan zijn er de jongste jaren nog nauwelijks knelpunten wegens een beperkt aantal aanvragen. Dat was ook nu het geval. Tenzij dat Brussel-Zepperen en het PK voor eliten z/c en beloften op dezelfde dag worden betwist.

De fun-wedstrijden niet meegerekend mocht men 76 wedstrijden oplijsten, onderverdeeld als volgt: 21 eliten- en beloftenwedstrijden, 15 junioreswedstrijden, 10 nieuwelingenkoersen, 9 wedstrijden voor aspiranten, 9 voor masters , 5 voor miniemen, 2 voor profs, 2 dameswedstrijden en 3 tijdritten. Ook zullen er op 20 februari, dus een week voor de officiële start van het wielerseizoen in Heppen oefenwedstrijden voor alle categorieën georganiseerd worden. “Daarmee blijven we ongeveer op hetzelfde niveau dan de twee voorgaande jaren”, aldus Ludo Smeyers, de voorzitter van de commissie weg-piste-veld. “We vermoeden dat er daar nog wel een aantal zullen bijkomen. Maar laten we vooral hopen dat ze dit jaar allemaal kunnen doorgaan. Het afgelopen seizoen zijn we door corona pas in juni kunnen starten.”

Paradepaardjes

De Limburgse paradepaardjes op de kalender zijn de Ster van Zuid-Limburg voor juniores, de profwedstrijd in Helchteren en de Ronde van Limburg en Brussel-Zepperen die vorig jaar omwille van corona noodgedwongen van maart naar juli verhuisde en daar ook dit jaar (24 juli) zal blijven. Ook de provinciale kampioenschappen zijn ondertussen allemaal toegekend. Al bleek er na twee aanbestedingsronden niemand kandidaat voor het PK voor eliten z/c en beloften, niet toevallig het duurste kampioenschap. Maar de nieuwe algemene voorzitter Alex Onclin heeft daar meteen een mouw aan gepast. Net als vorig jaar zal ook nu zijn club De Spurters Kerniel dat kampioenschap voor haar rekening nemen en dit op 24 juli. Uitgerekend de dag dat ook Brussel-Zepperen op de kalender staat. “Niet ideaal”, bekent Alex. “Maar gezien er geen andere kandidaten zijn en we die categorie toch graag een kampioenschap willen gunnen, doen we het toch. Natuurlijk zullen er daardoor heel wat Limburgse toppers niet kunnen deelnemen en wordt het kampioenschap een beetje gedegradeerd. Maar beter dit dan helemaal niets.”

Ook Mathieu van der Poel staat op de erelijst van de Ronde van Limburg. — © JEFFREY GAENS

De kampioenschappen voor nieuwelingen en juniores werden aan Montenaken toegewezen (22 mei), Het PK voor masters en eliten3 zal net als vorig jaar in Zutendaal betwist worden (3 september), dat voor dames-jeugd in Kerniel (23 juli) en voor aspiranten in Hoepertingen (1 mei).

Het aantal organisaties weer opkrikken wordt één van de hoofdopdrachten van de nieuwe voorzitter Onclin en zijn ploeg. Meer wedstrijden zorgt wellicht ook voor meer renners. Want live zien koersen, doet koersen. Twee jaar geleden had de Limburgse afdeling grootste plannen met het project Kidz on Wheels en het aanschaffen van een 20-tal nieuwe koersfietsjes om daarmee naar de scholen te trekken. Corona heeft daar stokken in de wielen gestoken. Hopelijk kan men dit snel weer oppikken. Werk aan de winkel dus voor onder meer de nieuwe jeugdvoorzitter Jari Snyers, nog niet zo heel lang geleden twee keer nationaal kampioen bij de nieuwelingen.

De kalender per categorie

Oefenwedstrijd

20/02: Heppen

Profs

8/05: Helchteren

6/06: Ronde van Limburg

Eliten z/c en beloften

27/02: Brustem

6/03: Zepperen

2/04: Zutendaal

24/04: Koersel

8/05: Mal-Tongeren

10/05: Lommel Lutlommel

29/05: Kotem

4/06: Helchteren

11/06: Jeuk

18/06: Binderveld

19/06: Halen-Zelk

24/07: Brussel-Zepperen en Kerniel

1/08: Lommel

7/08: Hasselt - Rapertingen

11/08: Halen

15/08: Kotem

28/08: Mal-Tongeren

3/09: Zutendaal

11/09: Schoot-Tessenderlo

8/10: Lommel Kolonie

Juniores

15/04: Ster van Zuid-Limburg - proloog

16/04: Ster van Zuid-Limburg

17/04: Ster van Zuid-Limburg

18/04: Ster van Zuid-Limburg

1/05: Wijer

7/05: Helchteren en Lommel

22/05: Montenaken PK

23/07: Kerniel

24/07: Zepperen

31/07: Hasselt

7/08: Wijer

3/09: Zutendaal

18/09: Hoeselt

25/09: Donk

Nieuwelingen

27/02: Brustem

2/04: Zutendaal

7/05: Helchteren

22/05: Montenaken PK

26/05: Herk-de-Stad

19/06: Binderveld

23/07: Kerniel - Borgloon

24/07: Zepperen

28/08: Opgrimbie

8/10: Lommel Kolonie

Aspiranten

1/05: Hoepertingen

22/05: Heusden

27/05: Tessenderlo (Ronde van Limburg)

28/05: Ham (Ronde van Limburg)

29/05: Paal (Ronde van Limburg)

26/06: Tongeren

24/07: Zepperen

4/09: Lommel

18/09: Paal

Miniemen

1/05: Hoepertingen

22/05: Heusden

26/06: Tongeren

4/09: Lommel

18/09: Paal

Dames

8/05: Helchteren

23/07: Kerniel

Eliten 3 en Masters

24/04: Koersel

27/05: Ronde van Haspengouw

28/05: Ronde van Haspengouw

29/05: Ronde van Haspengouw

26/06: Benelux Kampioenschap

29/07: Lommel

28/08: Opgrimbie

30/08: Zussen

Tijdritten

23/04: Leopoldsburg

18/05: Borlo - testtijdrit

3/07: Montenaken - BK ploegentijdrit

Funwedstrijden

15/04: Mopertingen

7/05: Helchteren

4/06: Helchteren

22/07: Kerniel