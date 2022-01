Red Wolves naar EK-kwalificaties

Na de 26-32-zege in Luxemburg twijfelde bij de Belgen niemand nog aan de plaatsing voor de kwalificatiefase voor het Europees kampioenschap van 2024. De vraag was eerder hoe groot het verschil tegen de Luxemburgers nu wel zou zijn. En het leek erop dat dit groot zou worden want al na twaalf minuten stonden er dubbele cijfers op het scorebord, 8-4. Maar de Red Wolves hielden hun concentratie niet vast. Storende fouten in aanval, een veel te laag shotpercentage en de bezoekers weer stilaan in de wedstrijd. Niet dat de Belgen overklast werden maar in verdediging moesten ze het te vaak in de één-tegen-één-situatie afleggen. En net als in Luxemburg vertaalde zich dit in een gelijke stand aan de rust, 13-13.

© Serge Minten

En ook in het eerste kwartier van de tweede helft bleef de druk van de Red Wolves uit. Erger nog, Luxemburg trok meer en meer het laken naar zich toe en bij een 18-21-stand (44’) kregen de bezoekers terug uitzicht op kwalificatie. Tijd voor Spooren en Brixhe om wat kunststukjes uit hun mouw te toveren, de goed ingevallen Delpire deed er nog een schepje bovenop door voor de 25-23 te zorgen maar die marge volstond niet voor de Red Wolves om voor de derde keer op rij te winnen.

BELGIE: Lettens, Brixhe 3, Kötters 3, Robyns 1, Braun, Spooren 8, Van Cosen 1, Danesi, Glorieux 5, D’hanis 1, Bolaers 1, Gillé, De Beule 2, Delpire 2, Cadel, Siraut.