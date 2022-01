Zo vroeg Pat Krimson zijn Loredana ten huwelijk: “Ik dacht dat het verborgen camera was”

Loredana geloofde het eerst niet, toen Pat Krimson haar in een uiterst romantische setting ten huwelijk vroeg. Maar het was wel degelijk zo, vertelden de twee tijdens 24 uur live. “Ik ben een romanticus, hoor”, zei Krimson.

Na hun optreden van zaterdagavond tijdens 24 uur live vertelden Pat Krimson en Loredana over het huwelijksaanzoek. “Het was in het buitenland”, zei Krimson. “Tijdens een etentje in een grot. Ik had die helemaal laten aankleden met bloemen. Het was op mijn favoriete plaats. Het was echt heel mooi.”

Loredana geloofde eerst niet wat er aan het gebeuren was. “Meent ge dit echt, heb ik tien keer gezegd. Ik dacht dat het verborgen camera was. Maar natuurlijk heb ik ja gezegd. Het was heel mooi.” Krimson blonk van trots. “Ik ben een romanticus, hoor.”

De twee maakten afgelopen week bekend verloofd te zijn. Ze zijn al zeven jaar een koppel en vormen samen 2 Fabiola.