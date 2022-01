Amy moet ‘Big brother’-huis alweer verlaten, maar is daar blij om: “Deze groep lag me niet”

Amy moet alweer het Big brother-huis verlaten. Nochtans waren ook Leroy en Eveline genomineerd. Maar toch lag de Vlaamse in poleposition om het veld te ruimen. “Ik ben blij”, zei ze bij haar vertrek. “Deze groep lag me niet.”

Drie mensen die nog maar een week – of zelfs niet – in het huis zaten. De nominaties waren deze keer een snel uitgemaakte zaak. Het heeft andermaal aangetoond dat het niet meer evident is om nog een plekje te verwerven in een bende waar al kliekjes zijn gevormd. Het was bovendien ook een week waarin de eerste scheurtjes ontstonden in de groep omdat het vertrouwen door allerlei incidentjes afbrokkelde. En dat bleek het meest nadelig voor Amy.

De Gentse, die vorige zomer meedeed aan Vakantiehuis for life op VTM, lag nooit goed in de groep. De meeste bewoners vonden haar een zeurpiet die alleen maar klaagde. “Ze vinden me een bitch”, snikte ze tot vervelens toe. “Ik legde veel druk op mezelf om bij de groep te kunnen horen. Dat werkte averechts. Als ik het had geweten, had ik het anders aangepakt.”

“Hard gespeeld”

Tijdens de liveshow kwam Leroy bij de tussenstand als sterkste uit de bus. Een van de dames zou dus het onderspit delven. Een verrassende uitslag werd het niet. “Ik ben toch blij”, zei Amy bij haar afscheid. “Deze groep mensen lag me niet. Ik voelde me het meisje dat op school werd uitgesloten. Het werd hard gespeeld. Maar ik ga niet wenen, want blijkbaar is dat het beeld dat mensen van mij hebben.”

Amy denkt dat Nawel vanaf nu geviseerd zal worden omdat die ook voor haar mening uitkomt. Over Salar had ze geen goed woord. “Hij verwijt anderen waar hij zich zelf schuldig aan maakt. Qua uiterlijk was hij mijn type, maar innerlijk niet.”

In de jackpot zit ondertussen 12.608 euro, en de komende weken kan dat bedrag nog flink stijgen. (tove)