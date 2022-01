Geen zege voor Kevin De Bruyne, maar wel assist nummer 80 en fabelachtige knal tegen de paal

Rode Duivel Kevin De Bruyne schonk Manchester City met zijn tachtigste assist in de Premier League -evenveel als David Beckham- de gelijkmaker tegen Southampton, maar de winninggoal was hem niet gegund. Een fabelachtig afstandsschot strandde op de paal, waardoor City vrede moest nemen met een 1-1.

De leider in de Premier League, Manchester City, had gehoopt om tegen Southampton zijn dertiende opeenvolgende competitiezege te boeken, maar bleef steken op een gelijkspel.

De thuisploeg kwam al in de zevende minuut op voorsprong via Kyle Walker-Peters en bezorgde City daarna nog een paar bange momenten.

Al beter dan David Beckham

Maar in de 65ste minuut kwam City langszij. Kevin De Bruyne vond met een vrije trap het hoofd van Aymeric Laporte. Het was de 80ste assist van onze landgenoot in de Premier League, evenveel als David Beckcham, al had die daar 68 (!) duels meer voor nodig.

Vijf minuten later had De Bruyne zich tot dé held van de avond kunnen kronen. Zijn heerlijk afstandsschot liet doelman Fraser Forster kansloos, maar strandde op de paal.

Manchester City blijft stevig aan de leiding met 57 punten uit 32 wedstrijden. Achtervolger Liverpool telt 45 punten, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld.