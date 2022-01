Dortmund wint, maar Belgen komen alweer niet verder dan invalbeurt

De onvermijdelijke Erling Haaland had na zes minuten de score al geopend voor de bezoekers, zonder Belgen in de basis.

Andrej Kramaric (45.+1) zorgde er in extremis voor dat beide teams de kleedkamers mochten opzoeken met een gelijke stand. In de tweede helft namen de Borussen definitief afstand van Hoffenheim. Aanvoerder Marco Reus (58.) effende het pad en David Raum (66.) bracht de marge met een owngoal op twee doelpunten verschil.

Thorgan Hazard viel na 56 minuten in, Axel Witsel betrad het speelveld in de 63e minuut. Georginio Rutter (77.) milderde nog, maar verder geraakte de thuisploeg niet meer.

Thomas Meunier maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie wegens een spierblessure. Dortmund blijft met 43 punten tweede in de rangschikking.

Stuttgart en Mangala verliezen opnieuw

Tegelijkertijd liepen Stuttgart en Orel Mangala opnieuw averij op, in en tegen Freiburg (2-0). Mangala werd een dik kwartier voor tijd afgelost. Stuttgart is pas 17e en voorlaatste, en verkeert dus in degradatiezorgen.