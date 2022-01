Beerschot kan na 0 op 18 nog eens winnen tegen OHL, is mirakel toch nog mogelijk?

Voor het eerst in meer dan twee maanden en na zes nederlagen op rij, is Beerschot er nog eens in geslaagd om een wedstrijd te winnen. Het zette een ontstellend zwak OH Leuven met 3-1 opzij. De Ratten naderen tot op zeven punten van Seraing. Voor de Leuvenaars was het al de achtste keer op rij dat ze niet konden winnen van Beerschot.

Beide coaches maakten vooraf een enigszins verrassende keuze. Bij Beerschot werd Holzhauser geslachtofferd voor Sanusi, die meteen ook aanvoerder was. Bij OHL kreeg de twintigjarige spits Arthur Allemeersch de voorkeur op Kaveh Rezaei. Allemeersch liet zich meteen opmerken en kopte op de lat, in de rebound mikte Schrijvers nog op doelman Biebauw. Na negen minuten lukte het Schrijvers wél. Hij mocht zonder weerstand aanleggen vanop een dikke twintig meter en trapte de 0-1 knap tegen de netten.

OHL begon sterk en zette veel druk, maar na de openingstreffer sloop de gemakzucht erin. Na een kwartier gaf Ozkacar een domme terugspeelbal op doelman Runarsson, die ei zo na gevloerd was. Bij Beerschot probeerde Vaca het met een goed schot over de grond, maar Runarsson stond paraat. De Leuvenaars lieten de Ratten weer in de wedstrijd komen en na 25 minuten mondde dat ook uit in de gelijkmaker. Lemos deed het met een heerlijke, onhoudbare vrije trap in de kortste hoek.

Vooral op kracht

De Norre probeerde aan de overkant meteen iets recht te zetten en legde aan vanop de rand van de zestien, maar zijn schot week af op een Beerschot-verdediger. Met de rust in zicht hees Beerschot zich zowaar op voorsprong. Bourdin kreeg alle ruimte van de wereld om voor te zetten en legde de bal op het hoofd van Dom, voor wie De Norre geen partij was in de lucht. Dom kopte de 2-1 in doel.

Meteen na de pauze kwam OHL bijna langszij. Mercier bediende Dewaest, die maar net tekort schoot om de gelijkmaker voorbij Biebauw te verlengen. De Leuvense defensie stond ondertussen te slapen. Alleen een beresterke Runarsson kon de 3-1 voorkomen op kansen van eerst Avenatti en daarna Suzuki. Daarna slaagde Beerschot erin – vooral op kracht – om de wedstrijd een hele tijd te neutraliseren en alle Leuvense aanvallen vroegtijdig af te stoppen. Op het uur bracht Mercier nog eens voor, maar er kon niemand bij zijn voorzet.

Van den Bergh doet licht uit

Twintig minuten voor tijd bracht Beerschot-trainer Torrente dan toch Holzhauser. Nog geen minuut later kwam de Oostenrijker al bijna tot scoren. Hij legde aan vanuit een scherpe hoek, maar Runarsson zweefde het leer uit zijn doel. Aan de overkant kreeg met Rezaei ook een andere invaller meteen een kans, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen gemikt. Ook Mercier ondernam een poging, maar zijn schot werd afgeblokt door een sterke Radic. En ook de ingevallen Gilis probeerde het nog met het hoofd voor OHL, maar Biebauw stond in de weg.

Kort voor affluiten legde Ngawa de eveneens ingevallen Van den Bergh weinig in de weg, waardoor die op aangeven van Holzhauser de 3-1 tegen de touwen kon koppen. Hij deed zo het licht uit voor zijn ex-club en kon met Beerschot eindelijk nog eens drie punten vieren.