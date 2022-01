Brüls en Hara buigen zespuntenmatch om in voordeel van STVV: 3-1

Eén wijziging had Bernd Hollerbach in huis in vergelijking met de magere wedstrijd op Club Brugge een week geleden. Reitz startte in de basis in plaats van Durkin. De defensie die flaterde in Jan Breydel bleef dus staan. Bij Seraing meerdere afwezigen door corona.

STVV werd in 2021 twee keer geklopt door Seraing, toch waren het de Kanaries die de tegenstand meteen bij de keel grepen. Hollerbach vroeg meteen druk naar voren en kreeg dat. Alleen werd doelman Dietsch niet echt bedreigd in de openingsfase. Hashioka kreeg bij momenteen veel ruimte op de rechterflank, de voorzetten die de Japanner afleverde, waren te mager.

De angst om te verliezen zat er duidelijk in bij beide ploegen. STVV zakte verder terug rond het halfuur en dreigde alleen via een zwoegende Hayashi. De STVV-linies speelden echter te ver uit mekaar om Seraing echt bij het nekvel te grijpen. Seraing probeerde het balbezit meer op te eisen. Wel werd diepste man Mikautadze niet bereikt. Een 0-0 ruststand leek in de maak, tot Reitz Hayashi heerlijk diep stuurde met de buitenkant van de voet. De kwieke spits klopte Dietsch, STVV dan toch op voorsprong. Net als het het Truiense doelpunt viel ook de 1-1 nog voor de pauze uit de lucht. Cachbach kreeg veel te veel ruimte van Hashioka op de linkerflank, de Luikse centrale verdediger wroette de gelijkmaker tegen de netten.

Brüls probeerde de aanvallende acties op te zetten na de koffie, maar hij werd kordaat afgestopt. Hara en Hayashi lagen hongerig op de loer, de beslissende pass van Brüls kwam er niet meteen aan na de kampwissel. Net voor het uur werd het aan de andere kant warm. Mikautadze raakte plots in stelling na twijfels bij Pius en Leistner, het schot ging voorlangs. Geluk voor STVV.

Halfweg de tweede helft probeerde Hollerbach meer schwung te verkrijgen op de flank via Koita. Compact voetballen bleef een heikel punt ondanks goeie intenties op de helft van Seraing. Een kwartier voor tijd kwam er dan toch een moment voor Brüls. Hij werd licht neer geduwd door invaler Sambu, strafschop meende ref Denil. VAR Laforge herbekeek, maar liet de bal op de stip. Brüls zelf kweet zich uitstekend van zijn taak: 2-1.

Seraing wilde de gelijkmaker wel, maar kwaliteit ontbrak daarvoor. Eén keer moest Schmidt nog in actie komen, de laatste stuiptrekking van de Metallo’s werd afgevlagd voor buitenspel. STVV controleerde het wedstrijdeinde makkelijk en haalde opgelucht adem. Hara prikte zelfs nog de 3-1 binnen. De eerste zege van 2022 was een feit.

STVV: Schmidt – Bauer, Leistner, Pius – Hashioka, Reitz, Lavalée, Brüls, Cacace – Hayashi, Hara.

SERAING: Dietsch, Opare, Nadrani, Dabila, Poaty, Cachbach, Wague, Bernier, Maziz, Kilota, Mikautadze.

Vervangingen: 67’ Cacace door Koita, 72’ Reitz door Durkin, 72’ Bernier door Sambu, 72’ Poaty door Boulanger, 80’ Cachbach door Mouandimadji, !7’ Opare door Spago, 90’ Hayashi door Teixeira.

Doelpunten: 40’ Hayashi 1-0, 44’ Nadrani 1-1, 78’ Brüls 2-1, 94’ Hara 3-1.

Strafschop: 78’ Brüls (omgezet).

Gele kaarten: Pius (fout), Mikautadze (schwalbe), Sambu (fout), Bauer (fout).

Scheidsrechter: Arthur Denil. (gus)