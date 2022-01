Speelster van Club Brugge krijgt hartverwarmende brief van Anderlecht-speler Hannes Delcroix na ernstige blessure

Anderlecht heeft een mooi gebaar gesteld door een brief te sturen naar Febe Vanhaecke, de speelster van de vrouwenploeg van Club Brugge die de voorste kruisbanden scheurde in het bekerduel vorig weekend (4-0-winst voor Anderlecht). In de brief was een steunboodschap opgenomen van Hannes Delcroix, het Anderlecht-talent dat zelf al maanden aan de kant staat na een knieoperatie.

Febe Vanhaecke leek het gebaar enorm te appreciëren. Ze deelde de brief immers op haar Instagram-account. “Onze voltallige club wenst zijn medeleven te betuigen met Febe”, zo begint de brief van Anderlecht, gericht aan (de speelster van) Club Brugge. “Het was een akelig moment en we vernamen via de sociale mediakanalen van Febe dat de blessure er best ernstig uitziet. Een sterkhouder in defensie verliezen is altijd een aderlating voor een club, maar zeker voor de speler of speelster in kwestie is het allesbehalve een eenvoudige opgave om met het nodige geduld de revalidatie te doorstaan. Daar kan ook onze verdediger Hannes Delcroix over meespreken. Daarom een boodschap van steun van Hannes, van het ene jeugdproduct naar het andere.”

Dag Febe,

eerst en vooral hoop ik dat de blessure en de revalidatie voor jou zullen meevallen. Zelf heb ik ook tot twee keer toe het voorbije jaar lange tijd aan de kant gestaan door een knieblessure. Ik weet dat de weken die komen niet altijd eenvoudig zullen zijn, maar het is belangrijk om het hoofd niet te laten hangen. Omring je goed met familie en vrienden, met de medische staf op de club en houd altijd dat ultieme doel voor ogen. Zo zal je binnenkort ongetwijfeld jouw vertrouwde positie kunnen innemen. Trouwens, wij verdedigers kunnen al eens tegen een stootje. Alles komt goed.

Hannes Delcroix