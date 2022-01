SELECTIE KRC GENK. Onuachu keert terug, nieuwkomer Ouattara voor het eerst geselecteerd

Bernd Storck heeft zijn selectie voor het cruciale competitieduel van KRC Genk tegen Union bekendgemaakt. Dit zijn de 21 namen die naar Brussel afreizen om de leider in de Jupiler Pro League (zondag 16.00 uur) te bekampen.

Gouden Schoen Paul Onuachu keert terug in de selectie, maar start mogelijk nog op de bank. Nieuwe aanwinst Aziz Ouattara, die tijdens de wintermercato overkwam van het Zweedse Hammarby, is hersteld van zijn coronabesmetting en zit voor het eerst bij de selectie. Voor Simen Juklerod (spierletsel) en derde doelman Vic Chambaere (rug) komt de wedstrijd tegen Union te vroeg. Kristian Thorstvedt zit zijn tweede schorsingsdag uit. Joseph Paintsil vertegenwoordigde Ghana op de Afrika Cup, maar is nog niet inzetbaar.