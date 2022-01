Nadat hij in een depressie zat, maakt Lommelaar Kevin nu handtassen in hout

In Lommel wordt er tegenwoordig een bijzonder product gemaakt, namelijk: houten handtassen. Lommelaar Kevin Van Leuven belandde twee jaar geleden in een depressie. Hij zei zijn carrière als tuinarchitect op en besloot het over een andere boeg te gooien. Onder de naam Cara Cara Art Studio maakt de Lommelaar nu mode- en interieuraccessoires uit hout. De handtassen zijn een echte eyecatcher, voor de klant die al eens durft te experimenteren.