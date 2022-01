Ronaldo kan alweer niet scoren, maar invaller Rashford schenkt United opnieuw diep in blessuretijd de zege

Manchester United heeft het duel om de vierde plaats met West Ham United met 1-0 gewonnen, maar van een leien dakje liep het niet. In de 93ste minuut vond Marcus Rashford alsnog het gaatje dat United over West Ham deed wippen.

De lucht klaart op voor Marcus Rashford. Woensdag scoorde hij als invaller tegen Brentford (1-3) zijn eerste treffer sinds 30 oktober.

Tegen Wast Ham United was hij als invaller opnieuw goed voor een doelpunt. Een belangrijke deze keer, want zijn treffer in de blessuretijd -een intikker aan de tweede paal na een lage voorzet van Edinson Cavani- schonk Manchester United de drie punten tegen West Ham.

Cristiano Ronaldo lag mee aan de basis van de beslissende aanval, maar zelf scoren kon hij ook deze keer nét niet:

Man United neemt zo de vierde plaats over van West Ham, dat nu één punt minder telt.