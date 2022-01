Fel gehavend Patro wint van Tongeren dankzij assist en wereldgoal van Napoleone

Coach Stijnen moest voor zijn fel gehavende A-kern enkele beloften optrommelen. Op het kwartier vond Napoleone vanop rechts met een gemeten voorzet vooraan de inlopende Naudts die beheerst inschoot: 1-0. Net vóór rust haalde Napoleone vanop 30 meter verschroeiend uit en kroonde zich zo, met een assist en wereldgoal, tot man van de match. Tongeren voetbalde in de tweede helft fraai mee maar raakte niet verder dan steriele druk zetten.(jmi)

PATRO: Belin, Dijkhuizen, Kokkinis, Renson, Mustoe, Gueroui, Terwingen (25’ Prazynski), Napoleone, Arénate (75’ Armando), Kone, Naudts.

TONGEREN: Vandecaetsbeek, Eloy (68’ Campanella), Tanriver, Quintiens, Dingenen (35’ Geenen), Baik (49’ Meunier), Ghijsen (81’ Lang), Geurts, Weckx, Larondelle (46’ Mibenge), Dauwe (46’ Dupain).

DOELPUNTEN: 14’ Naudts 1-0, 42’ Napoleone 2-0.

SCHEIDSRECHTER: Vandevenne. (jmi)

PATRO

Patro telde liefst acht spelers in quarantaine. Allemaal sluiten ze deze week weer aan en raken ze beschikbaar voor de wedstrijd in Knokke. Baud Terwingen stond na maanden afwezigheid (hamstringblessure) weer aan de aftrap maar werd nog voor het halfuur, uit voorzorg, vervangen. Met Kone Junior (23) en Antonio Reis Armando (17) werden ook twee flankaanvallers getest. Kapitein Wouter Corstjens is tegen Knokke geschorst.(jmi)

TONGEREN

Martijn Dingenen werd, even na het halfuur, in een kopbalduel met Gueroui zwaar geraakt aan het achterhoofd en diende met de brancard van het veld gedragen. Gelukkig viel de schade mee. Baik Seongheon liep vroeg in de tweede helft een verrekking op in de hamstring en werd vervangen. (jmi )