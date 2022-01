Politieagent doodgeschoten tijdens interventie voor familieruzie: “Aanval op de stad New York”

Tijdens een interventie voor een familieruzie in New York heeft een gewapende man een politieagent doodgeschoten. Zijn collega vecht nog voor zijn leven. Dat meldt de NYPD. Een derde agent slaagde erin de dader neer te schieten, ook die is in levensgevaar.

Een vrouw uit Harlem had vrijdagavond rond 18.30 uur de politie gebeld. Ze had ruzie met haar zoon, zo zei ze aan de telefoon, en bij aankomst van de politie stond de vrouw met haar andere zoon de agenten op straat op te wachten. Ze vertelde hen dat haar zoon zich verschanst had in een slaapkamer aan het einde van een smalle gang.

Jason Rivera. — © AP

Toen twee van de drie toegesnelde agenten de gang inliepen en de kamer naderden, zwaaide de deur open en opende Lashawn McNeil (47) het vuur op hen. Hij schoot hen allebei neer, waarna de derde agent hem onderuit haalde met een schot. De trieste balans: agent Jason Rivera (22) overleed ter plaatse, agent Wilbert Mora (27) vecht in het ziekenhuis voor zijn leven en McNeil ligt ook in kritieke toestand in het ziekenhuis. De derde agent werd niet geraakt en raakte niet gewond.

De dader, Lashawn McNeil, was voorwaardelijk vrij na een drugsveroordeling in 2003. Hij was al meermaals in aanraking gekomen met het gerecht. Het wapen waarmee hij de agenten neerschoot, bleek in 2017 te zijn gestolen.

Woede

Op een persconferentie van de politie werd de overleden Jason Rivera omschreven als “een zoon, echtgenoot, agent en vriend die vermoord is omdat hij deed wat we van hem vroegen”. “Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen hoe we ons voelen bij deze tragedie”, zei commissaris Keechant Sewell. “We rouwen en we zijn kwaad.”

Ook burgemeester Eric Adams nam het woord. “Dit was niet alleen een aanval op drie dappere agenten. Dit was een aanval op de stad New York, een aanval op onze kinderen en families.”