De hel breekt los in Schotland: bewoners bezorgd over gloeiende scheur in de grond

Inwoners van een dorp in Schotland maken zich zorgen omdat er in een caravanpark een grote scheur is ontstaan in de grond. De ruimte daaronder staat in lichterlaaie en er stijgt voortdurend rook uit de put. “Dit is al drie jaar aan de gang”, aldus een inwoner van Patna, een Schots dorp in Ayrshire , een regio die vroeger bekend stond voor z’n steenkoolmijnen. “Ik kan moeilijk geloven dat een flauw hekje een gepaste omheining is voor zo’n gevaarlijke plek. De grond zakt zo weinig onder je voeten en de temperatuur loopt dodelijk hoog op.”