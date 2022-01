Gebrek aan goaltjesdief kost Kortrijk punten: ook in eigen huis kan KVK niet winnen van Eupen

KV Kortrijk-coach Karmin Belhocine krabt zich aan het voorhoofd. Een puntendeling in eigen huis tegen Eupen, daar had hij vooraf geen vrede mee genomen. — © BELGA

Zowel Kortrijk als Eupen deelden de jongste weken in de coronamiserie. Karim Belhocine recupereerde ondertussen alle spelers die een besmetting opliepen. Met Ocansey, Jonckheere en Rougeaux sloten de laatsten terug aan. Die laatste depanneerde wederom op de rechtsbackpositie na het vertrek van Dewaele. Waarschijnlijk ook voor het laatst, want met Mehssatou en Reynolds werden twee nieuwe vleugelverdedigers aangetrokken.

Met Kortrijk tegen Eupen stonden twee teams met een tegenstrijdig vormpeil tegenover elkaar. Daar waar de thuisploeg al vier wedstrijden ongeslagen bleef, hadden de Panda’s even veel keer op rij verloren. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat Eupen er totaal niet aan te pas kwam in de beginfase. De ploeg uit de Oostkantons –duidelijk zonder vertrouwen– verslikte zich in de simpelste combinaties en Kortrijk ontwikkelde hoge druk.

Op een echte doelkans was het evenwel wachten tot Agbadou knullig balverlies leed terwijl quasi de voltallige ploeg was opgeschoven. Kadri ging met de bal aan de haal en stormde richting het Eupense doel, de Algerijn speelde Moreno aan, die veel te onbeheerst aanlegde en de kruising scheerde met zijn schot. Een plaatsbal was hier op zijn plaats geweest (pun intended). Meteen erna kreeg de Colombiaan een nieuwe kans. Doelman Valkanis had een voorzet van Mbayo gekeerd, maar Moreno trapte hoog over. Twee reuzenkansen die in evenveel minuten de nek werden omgewrongen door de vleugelaanvaller.

Een eeuwenoud voetbalcliché luidt: wie de kansen mist, krijgt veelal het deksel op de neus. Ook Kortrijk onderging die wet. De eerste keer dat Eupen echt over de middellijn kwam, was meteen raak. Rougeaux reageerde te passief op N’Dri die van aan de zijlijn alle tijd had om Ngoy aan te spelen. De Congolese Belg speelde in één draaibeweging drie (!) verdedigers uit en werkte af aan honderd procent. Net als in de heenwedstrijd opende Ngoy de score. Goed voor de eerste Eupense goal in vier wedstrijden. In slaap gewiegd heet dat dan.

Het betekende een zware mentale tik, waarvan Kortrijk pas op het einde van de eerste helft van herstelde. Eerst haalde Heris er nog een veelbelovende aanval uit door Moreno te torpederen, meteen erna kwam Kadri een tel te laat om een zwiepende voorzet van Rougeaux in doel te glijden.

Na de rust keek Kortrijk ei zo na tegen een schier onmogelijke opdracht aan. Magnée met een lob over de achterlijn, Prevljak twijfelde, waarna hij de bal met het verkeerde been nam en van dichtbij miste. Het inspireerde Valkanis om ook aan het klungelen te gaan. De doelman miskeek zich volledig op een afstandspoging van Messaoudi. 1-1, die zijn eerste in Kortrijkse loondienst maakte. Alles te herdoen dus.

Beide teams gingen nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Messaoudi trof de doelman, Moreno het zijnet. Aan de overzijde miste Prevljak een vrijetrap op een uitgelezen plek. Kadri forceerde quasi eigenhandig de winst voor Kortrijk, maar zijn poging ging voorlangs. Eupen was al blij dat het 1-1 zou blijven, vooral de thuisploeg bleef drukken. Valkanis keerde nog tot tweemaal toe een bal tussen zijn palen.

KVK bleef wederom ongeslagen, maar verzaakte voor de zevende keer op rij om Eupen in eigen huis opzij te zetten. Met nog thuiswedstrijden tegen Club Brugge, STVV, Zulte Waregem, Standard, Union en Anderlecht zal Kortrijk uit een ander vaatje moeten tappen, wil het nog meedoen in de strijd voor de play-offs.