De Croo staat plaats bij Open Vld af voor vernieuwingsoperatie

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert praat al een tijdje over de vernieuwingsoperatie die hij wil doorvoeren. Na de desastreuze peiling van begin december, die de partij situeerde op een bodemkoers van 10,3 procent, werd de druk opgevoerd. Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie van zijn partij gaf Lachaert het startschot, met de aankondiging dat er dit jaar vier congresdagen komen ter voorbereiding van een groot liberaal congres in het voorjaar van 2023. Om het project te trekken, schuift de partijtop Stephanie D’Hose (40) en Jasper Pillen (38) naar voor.

De eerste is fractieleider in de Gentse gemeenteraad, Vlaams Parlementslid en kreeg onlangs de opdracht om de Senaat, waar ze nu voorzitster van is, af te schaffen. Zij zat al in het partijbestuur en wordt door Lachaert nu aangeduid als ondervoorzitter. Pillen, die in de vorige regering doorgroeide van woordvoerder tot kabinetschef onder de MR-ministers Jacqueline Gallant en François Bellot, kwam in oktober 2020 als eerste opvolger in de Kamer toen Vincent Van Quickenborne minister werd. Hij is sinds vorig jaar ook schepen in Brugge. Om hem ondervoorzitter te kunnen maken, staat huidig premier Alexander De Croo zijn plaats af. Traditioneel is bij Open Vld diegene die het meeste stemmen haalt bij de bestuursverkiezingen de ondervoorzitter. De statutenwijziging die daarvoor nodig is, werd al afgetoetst bij de top van de partij.

Volgens Lachaert staan de vrijheid en de vooruitgang waar zijn partij voor gaat “vandaag uit meerdere hoeken serieus onder druk. We hebben dus meer dan ooit nood aan een sterke liberale partij die met radicaal liberale antwoorden komt op de uitdagingen waar de burgers vandaag mee kampen.” De congresdagen moeten dat radicaal liberaal profiel aanscherpen, een doelstelling waarmee Lachaert in 2020 overigens ook al campagne voerde toen hij het haalde in de voorzittersverkiezing.

Een eerste congresdag in april gaat over politieke vernieuwing, staatsvermindering en -hervorming, een maand later focust Open Vld op fiscaliteit en economie. In het najaar liggen eerst vrijheid en ethische vraagstukken op het bord, daarna samenleven, migratie en identiteit. Voorafgaand aan die congresdagen worden er telkens inspiratiemomenten georganiseerd om wie wil participeren vertrouwd te maken met de onderwerpen. “Op het einde zullen we telkens onze politieke prioriteiten bepalen die we meenemen naar ons orgelpunt, een groot liberaal congres in het voorjaar van 2023”, zegt Lachaert.