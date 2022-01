Kat Kerkhofs daagt Nora Gharib en Jonatan Medart uit voor de ‘5 second challenge’: ““Hamburgers als ontbijt?!”

De dansers van Dancing with the stars moeten zich zaterdagavond ten volle kunnen concentreren om het beste van zichzelf te geven op het podium. Maar voor ze de jury trotseren, wil Kat Kerkhofs de deelnemers nog een beetje doen ontspannen. Ze daagt Nora Gharib uit voor de five second challenge, een hilarisch spelletje waarbij je binnen de vijf seconden moet antwoorden op een vraag.