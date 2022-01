Mannen stappen met lijk postkantoor binnen om zijn pensioen te innen: politie op zoek naar twee gevluchte verdachten

De Ierse politie is op zoek naar twee mannen die schaamteloos hadden geprobeerd om het pensioen van een overleden zeventiger te innen in het lokale postkantoor. Ze wandelden binnen met de overleden man, maar de loketbediende zag snel dat er iets niet klopte. De twee verdachten zijn op de vlucht. Dat melden Britse media en wordt bevestigd door de politie.

Het bizarre incident speelde zich af in Carlow, een stad in het zuidoosten van Ierland. Twee mannen waren er binnengewandeld met een derde man, wiens armen over de schouders van de twee hingen. Het leek alsof de twee hem ondersteunde, en het waren zij die het woord voerden. Ze waren daar om zijn pensioen te innen, zo zeiden ze.

Maar de loketbediende vertrouwde de situatie niet. De zeventiger zag er wel heel grauw uit, vond ze. “Ach, we zullen met hem naar het ziekenhuis gaan zodra we het geld hebben”, probeerde een van de mannen nog. Maar de bediende belde toch de politie, waarop de twee mannen de derde los lieten en de vlucht namen. De zeventiger bleek overleden te zijn en viel op de grond. De politie is nu een zoektocht gestart naar de twee.

Opvallend genoeg bleek een van de twee verdachten al eerder in het postkantoor geweest te zijn om het pensioen van de man op te vragen. Toen dat niet lukte, keerde hij terug met een kompaan en de dode Peadar Doyle. Waaraan Doyle overleden is, is nog niet duidelijk. De politie en An Post in Ierland bevestigen het incident.