Drie Belgen gewond bij ongeval met heteluchtballon in Slovenië

Zes personen - waarvan vijf Belgen - waren zaterdagochtend rond 10 uur lokale tijd met een heteluchtballon aan het vliegen in de buurt van Ljubljana toen plots felle wind opstak. Drie van de Belgen zouden uit de ballon gevallen zijn en daardoor verwondingen opgelopen hebben. Ook een Sloveen zou gewond geraakt zijn. De twee andere landgenoten lijken niet gewond te zijn geraakt.

De gewonde personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie zou niet levensbedreigend zijn. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeval, dat gebeurd zou zijn tijdens het landen.

Het ongeval brengt herinneringen naar boven van een ongeval in 2012, ook in Slovenië. Een heteluchtballon met 32 inzittenden kwam toen in de problemen en crashte tegen een boom. Een deel van de mensen aan boord vloog daardoor uit de ballon. Vier van hen overleden ter plaatse, twee anderen overleden later in het ziekenhuis.