Thibau Nys doet weer mee. Letterlijk en figuurlijk. Twee weken nadat hij door een val op het BK het WK dreigde te missen, reed Nys bij zijn wederoptreden in Hamme naar de vijfde plek. Een hoofdrol op het WK voor beloften in de VS hoort weer volop tot de mogelijkheden. “Dit was al zeer goed. En het zal de volgende week alleen nog maar beteren.”