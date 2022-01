Luca Brecel uitgeschakeld in tweede ronde van Shoot Out tegen amateur

Luca Brecel (WS-16) heeft zich zaterdag in de Morningside Arena in Leicester niet voor de derde ronde van het Snooker Shoot Out kunnen plaatsen. De 26-jarige Maaslander verloor met 54-35 van de Engelse amateur Simon Blackwell.

De 29-jarige Blackwell, die in de eerste ronde zijn landgenoot Jimmy Roberston (WS-40) uitschakelde, kreeg als eerste een kans en puurde daar negen punten uit. Brecel kon dankzij een fluke 28 punten tegenscoren, maar maakte een fout bij het potten van de volgende rode bal. Blackwell kreeg de bal in hand en maakte het af met een 41 break.

In 2016 stond Brecel in de finale van het Shoot Out, maar moest hij de titel met 50-36 aan de Fin Robin Hull laten. Toen was het toernooi nog geen ranking event, nu wel.

In het Shoot Out-toernooi beslist één frame, dat maximaal tien minuten mag duren, over winst of verlies. De eerste vijf minuten van de wedstrijd is er een shot clock van 15 seconden, de laatste vijf minuten hebben de spelers nog slechts 10 seconden per shot. Zoals in pool moet er bij elk shot een bal gepot of een band geraakt worden en krijgen de spelers bij een fout van de tegenstander de bal in hand. Als de stand na 10 minuten gelijk is, volgt er een shoot out op de blauwe bal.