Geen carnaval in Rukkelingen-Loon en Vechmaal

Geen luide carnavalsmuziek en knotsgekke ambiance op zaterdag 5 maart in de straten van Rukkelingen-Loon en Mechelen-Bovelingen. De Raad van Elf van organiserende vereniging De Klompenridders trok de stekker eruit door vanwege de coronapandemie. “Enerzijds is er natuurlijk het gezondheidsaspect, anderzijds zijn er ook geen inkomsten omdat we geen bal kunnen organiseren”, vertelt secretaris Joram Neven van De Klompenridders. “We konden carnaval niet vieren zoals we het wilden vieren. We zijn bovendien geen voorstander om de stoet naar een latere datum te verschuiven. Dat is niet dezelfde vibe, carnaval moet je vieren vóór halfvasten. Als de coronamaatregelen het toelaten, doen we op de dag van de stoet wel een activiteit in de gemeente met De Klompenridders en onze nieuwe Jeugdraad van Elf.”

Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont), zelf Klompenridder, steunt de beslissing. “Bij alle inrichtende organisaties van stoeten in de ganse regio Haspengouw was er een consensus om dit voorjaar geen grote carnavalsactiviteiten te laten doorgaan. Hopelijk kunnen we volgende winter wel een normaal carnavalsseizoen beleven waar het huidige prinsenpaar een waardig afscheid krijgt en een nieuw prinsenpaar met de nodige glitter en glamour aangesteld wordt.”

Ook Vechmaal Karnaval, één van de grootste carnavalbals van de omgeving, zal op zaterdag 12 maart niet plaatsvinden. In 2020, net voor de coronacrisis uitbrak, lokte deze fuif nog ruim 2.400 feestvierders naar de grote feesttent aan de voetbalterreinen in deelgemeente Vechmaal. De organisatie bekijkt nu wat er later dit jaar nog mogelijk is. (frmi)