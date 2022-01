Thierry Neuville strompelt verder in Rally van Monte Carlo

“Ik vrees dat het afgelopen is”, foeterde Thierry Neuville na de tweede proef op zaterdag. “Al sinds de start van de rally kampen we met een nukkige wegligging en nu voelde ik ook iets afbreken.”

Even later ontdekte Neuville dat het de schokdemper rechtsvoor was die hen extra problemen bezorgde. Samen met corijder Martijn Wydaeghe wist Neuville een noodherstelling uit te voeren – externe assistentie is in deze Monte Carlo pas aan het eind van de dag toegelaten – maar twee chronoritten later begaf het ding het opnieuw. Deze keer schoot de schokdemper zelfs door de motorkap, maar in een regen van vonken strompelde Neuville wel naar de finish van de KP.

“Voor de laatste proef slaagden we er in de demper opnieuw wat beter monteren, en konden zo toch tot het eind geraken”, lichtte Neuville aan het eind van de dag toe. “Misschien sprokkelen we toch nog wat punten, maar dit is niet wat we van deze rally verwachtten. Akkoord, dit is een nieuwe auto en ik weet dat we nog heel wat ontwikkelingswerk hebben, maar dit moet beter.”

Omdat nogal wat rijders op het verraderlijke parcours de hort opgingen en een pak tijd verloren staat Neuville verbazend genoeg nog op een zesde plaats in de tussenstand. Hij telt wel al bijna acht minuten achterstand op nieuwe leider Sébastien Ogier.

Iets verderop in de top 10 prijkt nog een Belg, al rijdt hij met een Luxemburgse licentie. Met de minder krachtige R5-versie van de Hyundai i20 staat Grégoire Munster op een negende plaats, en derde in de WRC2-categorie. Ook Freddy Loix komt uit in de WRC2-klasse, maar wel in de Masters-categorie voor rijders van 50 jaar of ouder. Daar ligt de Limburger – ooit nog twee keer tweede algemeen in de Monte Carlo – op een derde plek.