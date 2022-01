Thomas Pieters rukt op naar de tweede plaats in Abu Dhabi

Pieters, die na een tweede ronde van 74 slagen naar de zesde plaats was gezakt, lukte een foutloze derde ronde van vijf onder par. De 29-jarige Antwerpenaar startte met een birdie van pakweg vijf meter op de eerste hole, waarna hij nog vier birdies lukte waarbij een birdie van pakweg elf meter op de zestiende hole.

Al dit fraais was goed voor een gedeelde tweede plaats, die hij deelt met de Ier Shane Lowry. In de tussenstand telt de vijfvoudige European Tour-winnaar één slag meer dan de Schot Scott Jamieson, die nog steeds aan de leiding staat.

“Ik kan terugblikken op een stressloze ronde”, verklaarde Pieters. “Ik heb een goede dag achter de rug. Na acht weken zonder golf is het altijd een beetje uitkijken hoe het loopt. Het is ook meteen een toptoernooi en iedereen komt hier voor te winnen. Ik hoop dat ik nog een goede ronde kan neerzetten. Het vertrouwen is er in ieder geval.”

Thomas Detry moest tevreden zijn met een ronde van 72 slagen, par. De 29-jarige Brusselaar putte op de eerste zeven holes twee birdies weg. Op de resterende elf holes vielen er nog drie birdies waartegen hij echter nog een bogey en twee dubbele bogeys op zijn kaart schrijven. Met zijn ronde van 72 slagen moest Detry dertien plaatsen inleveren en sloot hij dag drie af op een gedeelde 37e stek.