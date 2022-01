Hasselt

Ook de school voor buitengewoon onderwijs KIDS in Hasselt kreunt onder de vijfde golf, met afwezige leerkrachten en leerlingen. Toch is sluiten geen optie voor directeur Koen Cornelissen.

“Hooguit twee dagen kunnen we aan de ouders vragen om in een crisissituatie hun kind op te vangen. Voor de rest is het puzzelen, elke dag opnieuw.”