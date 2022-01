Vier pakken uit ‘The masked singer’ nu ook verkrijgbaar als onesie

Na de ‘Don’t talk to me’-hoodies vorig jaar heeft VTM het assortiment The masked singer- kleding uitgebreid met vier onesies.

Wie zelf eens Papegaai, de twee Robots of Miss Poes wil zijn, kan die droom in vervulling laten gaan. De kostuums uit The masked singer hebben nu ook een onesie-versie gekregen. Het gaat enkel over die vier pakken. Voor de volwassenen bij wie het nu begint te kriebelen: de pakken zijn helaas enkel beschikbaar voor kinderen tussen vijf en twaalf jaar. Wel zijn de intussen bekende Don’t talk to me-truien zowel voor kinderen als voor volwassenen te koop via de webshop van VTM. Voor één onesie tel je 39,90 euro neer.

Miss Poes. — © VTM