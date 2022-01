Syriërs Munzir en Mustafa, bekend van foto van het jaar, krijgen visum in Italië

Dinsdag wisten de twee dat ze naar Italië konden gaan. Donderdag maakten ze de documenten in orde op de ambassade en vrijdag vertrokken ze. Zo snel ging het voor Munzir en Mustafa. De twee hopen in Italië een nieuw leven te kunnen opbouwen en zijn enorm dankbaar.

Munzir en Mustafa komen aan in Italië — © AP

Hun foto ging vorig jaar nog de wereld rond. Daarop was te zien hoe Munzir met zijn zoontje speelde. Als slachtoffer in de oorlog in Syrië verloor Munzir een been. Zijn zoontje Mustafa heeft geen ledematen, naar alle waarschijnlijkheid is dat een gevolg van een aanval met chemische wapens toen zijn moeder van hem zwanger was. In Italië hopen ze om betere prothesen te vinden. Daarvoor zullen Italiaanse dokters meteen aan de slag moeten. Zo zou hij bijvoorbeeld een maagoperatie nodig hebben en moeten zijn beenderen onderzocht worden om te zien hoe prothesen kunnen aangehecht worden.

Vader Munzir plaats zichzelf op de tweede plaats. Hij hoopt vooral dat zijn zoon goede zorgen krijgt. Omdat hun foto viraal ging, ontvingen ze heel wat (financiële) steun die hen vandaag helpt. Het geld wil Munzir vooral voor zijn zoon voorbehouden.