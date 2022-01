PSG kan weer rekenen op Messi en Mbappé

“Ik ben tevreden met de manier waarop de blessure van Mbappé geheeld is”, aldus Pochettino. “We zullen morgen zien of hij al dan niet klaar is om aan de aftrap te verschijnen.”

Ook Lionel Messi is weer speelklaar. De Argentijnse zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal kwam in 2022 nog niet in actie, nadat hij tijdens de feestdagen bij een bezoek aan zijn vaderland besmetting met het coronavirus had opgelopen. Sinds dinsdag traint Messi weer mee met de groep. Ook doelman Keylor Navas is er weer bij na een coronabesmetting. Voor verdediger Juan Bernat komt het duel nog te vroeg. Ook de Spanjaard werd besmet met COVID-19.

Georginio Wijnaldum is er wegens blessure niet bij, Achraf Hakimi, Abdou Diallo en Idrissa Gueye zitten nog op de Africa Cup. Steraanvaller Neymar werkt individueel. De Braziliaan is nog out met een enkelblessure, drie weken voor de clash in de achtste finales van de Champions League tegen Real. Begin volgende week wordt Neymar weer bij de groep verwacht.