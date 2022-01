Loena Hendrickx sukkelt met blessure, net nu de Winterspelen eraan komen: “Ik moet de pijn verbijten op training”

Kunstschaatsster Loena Hendrickx was als eerste Belgische atlete zeker van een ticket voor de komende Olympische Winterspelen dankzij haar knappe vijfde plaats op het WK van maart 2021 in Stockholm. “Ik wil in Peking gewoon het beste van mezelf tonen”, verklaarde Hendrickx na de bekendmaking van de Belgische selectie, die naar de Chinese hoofdstad zal afzakken.