Jeroen Rietbergen vertrokken naar buitenland na schandaal ‘The voice of Holland’

De grond wordt in Nederland te heet onder de voeten van Jeroen Rietbergen, de ex-vriend van Linda de Mol, die gisteren een van de hoofdpersonen was in de Boos-documentaire van BnnVara over The voice.

Vrijdag werd de bandleider van The voice of Holland door andere reizigers gespot en gefotografeerd op Schiphol, waar hij een trans-Atlantische vlucht nam. De vluchtgegevens van Rietbergen vonden intussen ook hun weg naar het internet. Hoe dat kon gebeuren zal de maatschappij nu onderzoeken.

“Bij KLM Royal Dutch Airlines waarderen wij onze klanten en begrijpen we hoe belangrijk het is om hun persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen dit beveiligingsincident dan ook zeer serieus en hebben intern maatregelen genomen om de zaak te onderzoeken en aan te pakken. Wij betreuren ten zeerste dat dit voorval heeft plaatsgevonden”, reageerde KLM bij een Tweet van journalist Martijn Mastenbroek die zich afvroeg hoe het kan dat vluchtgegevens zomaar publiek konden worden gemaakt.

Sinds de rel rond hem, Ali B en Marco Borsato naar buiten kwam, werd Jeroen niet meer gezien. Waarschijnlijk verbleef hij al die dagen bij familie in Zeeland. De villa van Linda had hij naar verluidt voor het weekend al verlaten.

Spijt

Rietbergen heeft alleen zaterdag commentaar gegeven op de affaire. Via zijn ’woordvoerder’ en advocaat Peter Plasman betuigde hij toen spijt en vertelde zijn werk bij The voice neer te leggen. Donderdag vertelde John de Mol dat Rietbergen al in 2019 een waarschuwing had gekregen, maar toen niet was ontslagen.

Rietbergen wilde het donderdag bij zijn eerdere statement laten en lijkt van plan te blijven zwijgen, nu hij vrijdagmiddag plaatselijke tijd voet op Amerikaanse bodem zal zetten.

